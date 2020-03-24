Каждый из нас — участник сражения: Джонсон объявил о введении в Великобритании карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился ввести в стране карантин минимум на три недели из-за коронавируса. Об этом он объявил в прямом эфире ВВС.

"Для всех нас пришло время начать делать больше для борьбы с распространением вируса. Вы должны оставаться дома. Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни. Людям будет разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов".

Жители смогут ходить в магазины за самыми необходимыми товарами, причем делать это необходимо как можно реже. Один раз в день разрешается покинуть дом, чтобы заняться спортом на свежем воздухе. Запрещено собираться группами больше двух человек, если речь не идет о людях, проживающих вместе.

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"Разрешено покидать дома по любым медицинским причинам, чтобы оказать медицинскую помощь или помочь уязвимым людям; для поездок на работу и с нее, но только когда это совершенно необходимо и работа не может выполняться из дома", — сказал премьер.

За соблюдением правительственных инструкций будет следить полиция. В ближайшее время в стране должен быть принят закон, который наделит ее дополнительными полномочиями и будет предусматривать штрафы за нарушение карантина. Власти страны распорядились о немедленном закрытии всех магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости.

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Джонсон добавил, что в стране будут приостановлены все групповые мероприятия, включая свадьбы, крещения и другие церемонии, за исключением похорон. Будут закрыты детские площадки и библиотеки. Парки будут оставаться открытыми, однако полиция будет разгонять людей, собирающихся в группы.

"Могу вас заверить, что введенные нами ограничения будут регулярно пересматриваться. Через три недели мы вновь оценим ситуацию и ослабим их, если поступающие данные покажут, что мы действительно можем себе это позволить, — отметил глава правительства. — Однако в настоящий момент простых путей нет. Дорога, которая лежит перед нами, трудна, и, увы, реальность такова, что многих мы потеряем".

"Каждый из нас теперь — участник этого сражения. Каждый из нас и все мы вместе обязаны остановить эту болезнь, защитить нашу национальную систему здравоохранения и спасти много тысяч жизней. Я знаю, что, как и в прошлом, народ нашей страны справится с новым вызовом, и мы выйдем из этого испытания сильнее, чем мы когда-либо были", — сказал Джонсон.

Ранее в Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом.

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