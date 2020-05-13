Кенийский мальчик, которому нечем платить за уроки танцев, разучивает балетные па в трущобах (видео)

Из-за карантина его мама потеряла работу, поэтому оплатить сыну частные уроки не может

12-летний житель кенийской столицы Найроби вынужден оттачивать балетные па в трущобах своего района. Из-за карантина, вызванного инфекцией коронавируса, его мать, швея, потеряла работу. Поэтому оплатить сыну частные уроки балета не может. Кроме Юджина, у его матери еще четверо детей.

Классическим танцем парень увлекся два года назад, когда в школу пришли волонтеры и научили нескольких движений. Потом он занимался в местной студии.

Юноша не оставляет мечты стать профессиональным артистом балета. И чтобы не потерять навыков – танцует под открытым небом.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как китайские пенсионерки выступают в балете.Ученицам – за 60. Причем ни одна из студенток раньше не стояла на пуантах. Преподаватель – профессиональная танцовщица. В программе курса – микс традиционного балета, современных и фольклорных танцев. Женщины выступают в Китае и даже выезжают на гастроли в другие страны.

"Неважно, пожилой ты или молодой, если ты веришь в мечту, она обязательно сбудется", – говорит танцовщица балета Ванг Фенгхиа.

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