Керри рассказал, как Асад тайно просил Обаму помочь договориться с Израилем

По мнению экс-госсекретаря, Сирия была готова пойти на ряд уступок в переговорах с Израилем при условии возвращения высот в состав страны

Бывший госсекретарь США Джон Керри рассказал о секретном письме, отправленном в 2010 г. президентом Сирии Башаром Асадом американскому лидеру Бараку Обаме с просьбой о поддержке мирных переговоров с Израилем. Об этом сообщает израильская газета "Гаарец" со ссылкой на текст опубликованной во вторник книги экс-госсекретаря.

"Асад спросил меня, что возможно сделать для начала серьезных мирных переговоров с Израилем, в результате которых можно было бы вернуть Голанские высоты, которые Сирия уступила Израилю в 1967 г. Я высказал свое мнение на этот счет. Асад поручил помощникам отправить письмо Бараку Обаме с просьбой о посредничестве в переговорах с Израилем", - приводит газета выдержки из книги Керри.

По мнению экс-госсекретаря, Сирия была готова пойти на ряд уступок в переговорах с Израилем при условии возвращения высот в состав страны.

По данным издания, Керри показал текст письма премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньху, который нашел его "удивительным" в связи с тем, что ранее Асад не шел на уступки при проведении переговоров. Как отмечается, диалог между Сирией и Израилем при посредничестве США велся до начала 2011 г., однако впоследствии в Сирии началась гражданская война, и соглашение между странами не было достигнуто.

Как сообщает газета "Гареец", Керри в своей книге много пишет о Сирии, называя ее "открытой раной", которую администрация Обамы оставила после себя.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

Как известно, в Израиле жестко ответили на военное соглашение Ирана и Сирии.