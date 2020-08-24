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Ким Чен Ын находится в коме – СМИ

24 августа, 15:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Обязанности главы взяла на себя его сестра Ким Е Чен

В СМИ снова появилась информация о тяжелом состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Он впал в кому, сейчас страной руководит его сестра Ким Е Чен. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на заявление помощника экс-президента Южной Кореи.

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По данным СМИ, южнокорейские разведчики узнали, что 33-летняя сестра лидера КНДР является "де-факто заместителем командира", хотя официальных назначений на эту должность не было. После этого появилась информация и о болезни северокорейского диктатора.

Отмечается, что Ким Чен Ына в этом году видели на публике всего несколько раз после того, как в апреле в СМИ появилась информация о том, что лидер КНДР находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.

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Так,1 мая Ким Чен Ын впервые за месяц посетил публичное мероприятие – открыл завод по производству удобрений. Вместе с ним была его сестра Ким Е Чен. Впрочем, соцсети сразу же заметили различия во внешности "оригинала" и "подделки".

Как известно, ранее его сестра Ким Е Чжон, которая занимает должность заместителя директора департамента Центрального комитета Трудовой партии КНДР, получила полномочия вести общие дела государства и, в частности, на нее возложили ответственность за политику в отношении США и Южной Кореи, которой она не так давно в открытую угрожала войной.

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КНДР кома Ким Чен Ын
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