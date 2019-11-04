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Ким Чен Ын хочет новой встречи с Трампом: СМИ раскрыли детали

4 ноября, 16:43

Третий саммит КНДР-США может состояться уже в следующем месяце

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: KCNA via REUTERS

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: KCNA via REUTERS

В декабре может состояться новый северокорейско-американский саммит – уже очень скоро представители КНДР и США могут начать переговоры для проведения встречи.

Об этом сообщили 4 ноября в южнокорейском издании Yonhap, ссылаясь на источники в Национальной разведывательной службе страны.

В разведке отметили, что инициатором очередного, уже третьего по счету, саммита с президентом США Дональдом Трампом выступил председатель Северной Кореи Ким Чен Ын.

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Кроме того, по данным Южной Кореи, до конца года Ким планирует посетить Китай.

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Напомним, предыдущий саммит США-КНДР на уровне глав государств проходил во вьетнамском Ханое 27-28 февраля этого года. Целью встречи было достижение дальнейшего прогресса в выполнении достигнутых ранее договоренностей, однако стороны не сумели прийти к консенсусу и саммит завершился преждевременно.

А в июне лидеры КНДР и США провели встречу в Доме свободы в пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Стороны согласились возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, а также обменялись взаимными приглашениями: Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить Штаты, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в Северную Корею.

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