Ким Чен Ын на коне поднялся на священную для корейцев гору

По легенде, с вершины этой горы спустился основатель древнего корейского государства Тангун

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ынподнялся на самую высокую вершину Корейского полуострова — гору Пэктусан, которая считается у корейцев священной.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер народной республики поднялся на гору на белом коне по первому снегу, выпавшему на горе Пэкту.

"Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей", – говорится в патетическом сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

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Пэктусан, что в переводе с корейского означает "гора с белой вершиной", является самой высокой точкой Корейского полуострова с высотой 2750 метров над уровнем моря. Красоту Пэктусану придает озеро Чхончжи, которое расположилось внутри кратера, образовавшегося примерно тысячу лет назад после извержения вулкана.

По легенде, более 4 тыс. лет назад с вершины этой горы спустился основатель древнего корейского государства Тангун, из-за чего корейцы считают Пэктусан священным историческим местом. Также считает, что в годы Второй мировой войны на горе располагался тайный лагерь партизан во главе с основателем народной республики Ким Ир Сеном (1912-1994). Считается, что там же в 1942 году появился на свет его сын, который впоследствии руководил КНДР в период с 1994 года вплоть до своей смерти в 2011 году.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян. Об этом, со ссылкой на данные нескольких источников, сообщила южнокорейская газета "Чунан ильбо".

По данным издания, приглашение Трамп получил в письме, которое Ким Чен Ын передал ему еще в августе этого года. Тогда американский президент рассказал журналистам, что получил "очень хорошее послание" от главы КНДР. По его словам, письмо было доставлено напрямую из Пхеньяна в его кабинет.

Издание отмечает, что в послании Ким Чен Ын предложил своему американскому коллеге провести третий раунд переговоров на высшем уровне. Но при этом непонятно, ответил ли Трамп на это письмо.

Напомним, недавно мы сообщали, что Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца года.

Кроме того, ранее Ким Чен Ын заявил, что для Пхеньяна отмена действующих экономических санкций против его страны играет меньшую роль, нежели сохранение государственного строя в Северной Корее.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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