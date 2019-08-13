Ким Чен Ын наградил более 100 ученых после нескольких запусков ракет

В КНДР присвоение гражданским лицам воинских званий является одной из высших наград

/ Фото: AFP

Глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын присвоил воинские звания ряду ученых за создание новых вооружений. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

По его информации, Ким Чен Ын присвоил новые звания 103 ученым, "которые внесли огромный вклад в военную науку и дело укрепления обороноспособности страны". Лидер поблагодарил их за "решение сложнейших технологических проблем", что позволило достичь "эпохальной вехи" в деле национальной обороны.

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Южнокорейские наблюдатели отмечают, что в КНДР присвоение гражданским лицам воинских званий является одной из высших наград и свидетельствует о признании руководством страны их заслуг.

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За минувший месяц Северная Корея произвела несколько пусков баллистических ракет малой дальности, последний из которых пришелся на 10 августа.

Ранее в Пхеньяне заявили, что пуски ракет "нового типа" в КНДР были предупреждением властям США и Южной Кореи на фоне совместных военных учений двух стран.

Напомним, тактические управляемые ракеты были запущены на базе в западной части страны. Они пролетели над Пхеньяном и центральным внутренним районом КНДР и "нанесли точный удар по указанной цели – острову в Восточном море". Как отмечается, за пуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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