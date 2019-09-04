Ким Чен Ын назвал науку локомотивом развития Северной Кореи

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность научно-технического образования, назвав его локомотивом экономического развития страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Наука и технологии — это локомотив, который движет экономическое развитие страны и является важным критерием, демонстрирующим мощь государства, при этом сами наука и технологии базируются на фундаменте образования, — отмечается в обращении Ким Чен Ына. — Конкуренция между странами становится конкуренцией в области науки и технологий, конкуренцией в сфере образования, конкуренцией за обладание большим числом талантов, и жестокость этого соревнования напоминает невидимую войну". Как отмечает агентство, Ким Чен Ын в своем докладе поставил задачу совершить "радикальный поворот" в сфере образования КНДР, чтобы за короткий период времени оно вышло на уровень передовых стран мира.

Центральная газета КНДР "Нодон синмун" сообщила во вторник, что в новом учебном году в народной республике началось обучение по 85 новым специальностям, связанным с наукой и техникой. Соответствующие кафедры открыты в 37 высших учебных заведениях по всей стране, основной акцент будет сделан на подготовке кадров в области медицинского оборудования, информационной безопасности, нанотехнологий и робототехники. По информации газеты, в КНДР также открыты 11 гимназий, в которых старшеклассники будут углубленно изучать информационные технологии.

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Публикация в "Нодон синмун" совпала по времени с открытием в Пхеньяне национальной конференции педагогов, на которую собрались школьные и вузовские преподаватели со всей страны. Как сообщает издание, образовательный форум посетили высокопоставленные партийные чиновники, которые призвали участников "обучить больше талантов, чтобы внести вклад в развитие науки и техники народной республики".

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О том, какое значение руководство КНДР придает развитию образования, говорит тот факт, что в апреле нынешнего года в конституцию народной республики был добавлен параграф, который гласит, что "обладание знаниями в области науки и технологий является наиболее важным стратегическим ресурсом нации".

Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что для Пхеньяна отмена действующих экономических санкций против его страны играет меньшую роль, нежели сохранение государственного строя в Северной Корее.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к какому-либо консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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