Ким Чен Ын объяснил, зачем КНДР нужно ядерное оружие

Северокорейский лидер Ким Чен Ын считает, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность.

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"Сейчас мы способны защитить себя от любой формы давления высокой интенсивности и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил", – цитирует ЦТАК его слова.

Он уверяет, что северокорейское ядерное сдерживание направленно на самозащиту, но подчеркнул, что борьба с врагами продолжается со времен Корейской войны и что давление со стороны империалистов также возросло. По словам Ким Чен Ына, это давление вынудило Северную Корею разрабатывать свое ядерное оружие, которое теперь помогает стране защитить себя от внешних угроз.

Речь Ким Чен Ына прозвучала на фоне застопорившихся переговоров между США и КНДР о денуклеаризации.

В тренде Волкер предрек очевидный финал выборов в Беларуси

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп в октябре может провести еще один саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в преддверии президентских выборов в США.

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Саммит глав США и КНДР состоялся во Вьетнаме. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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