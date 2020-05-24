Ким Чен Ын опять "ожил": лидера КНДР увидели впервые за 23 дня

В Северной Корее состоялось заседание Центрального военного комитета Трудовой партии страны под руководством председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, который появился на публике впервые за 23 дня.

Об этом 23 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, назвав главной темой заседания "дальнейшее укрепление сил национальной обороны и предотвращение войны средствами внутренней и внешней политики".

В частности, была предложена стратегия усиления ядерного сдерживания при условии "использования стратегических сил лишь в случае крайней необходимости".

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Также обсуждались недостатки в организации Корейской народной армии, их исправление и комплектование новых подразделений КНА.

Это стало вторым выходом Ким Чен Ына "в люди" за месяц и первым с 1 мая, когда он пришел на церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

До того его также не видели около 20 дней, что СМИ списали на неудачную операцию на сердце, из-за которой он мог оказаться в вегетативном состоянии или даже умереть. Впрочем, в Пхеньяне это опровергли, а разведка Южной Кореи также не обнаружила признаков того, что в КНДР готовятся назначить нового руководителя.

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