Ким Чен Ын передал через своего посланника письмо Трампу

Содержание письма не уточняется

Фото: AFP

Ким Чен Ын передал через своего посланника письмо Трампу https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/fdd/ee0/5c3fddee0ed1c.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/fdd/ee0/5c3fddee0ed1c.jpg 2019-01-17T03:46:37+02:00 Другие страны Содержание письма не уточняется

Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль во время своего визита в США должен будет передать письмо лидера КНДР Ким Чен Ына, написанное президенту США Дональду Трампу. Об этом в четверг сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.

По его данным, эмиссар вручит послание в ходе переговоров в Вашингтоне в пятницу. Содержание письма не уточняется.

Во вторник телекомпания Си-эн-эн сообщила, что в минувшие выходные хозяин Белого дома направил послание Ким Чен Ыну.

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По информации газеты "Уолл-стрит джорнэл", посланник из КНДР прибудет в четверг вечером в Вашингтон для переговоров о возможности денуклеаризации Корейского полуострова и проведении второго в истории саммита лидеров США и КНДР.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Напомним, ранее журналисты сообщили, что следующим местом встречи Трампа и северокорейского лидера может стать Вьетнам.

Кроме того, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин утверждает, что саммит состоится уже в ближайшее время.

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