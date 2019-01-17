Ким Чен Ын передал через своего посланника письмо Трампу
Содержание письма не уточняется
Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль во время своего визита в США должен будет передать письмо лидера КНДР Ким Чен Ына, написанное президенту США Дональду Трампу. Об этом в четверг сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.
По его данным, эмиссар вручит послание в ходе переговоров в Вашингтоне в пятницу. Содержание письма не уточняется.
Во вторник телекомпания Си-эн-эн сообщила, что в минувшие выходные хозяин Белого дома направил послание Ким Чен Ыну.
По информации газеты "Уолл-стрит джорнэл", посланник из КНДР прибудет в четверг вечером в Вашингтон для переговоров о возможности денуклеаризации Корейского полуострова и проведении второго в истории саммита лидеров США и КНДР.
12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
Напомним, ранее журналисты сообщили, что следующим местом встречи Трампа и северокорейского лидера может стать Вьетнам.
Кроме того, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин утверждает, что саммит состоится уже в ближайшее время.
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