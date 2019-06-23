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Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

23 июня, 01:28

Северокорейский лидер, ознакомившись с содержанием письма, назвал его отличным

Фото: AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в воскресенье агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как оно отмечает, северокорейский лидер, ознакомившись с содержанием письма, назвал его отличным. "Оценив способности президента Трампа к политической рассудительности и его необычайное мужество, Ким Чен Ын заявил, что он серьезно подумает над интересным содержанием (письма)", — отмечается в сообщении. О чем именно говорилось в письме, не сообщается.

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил северокорейского лидера за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым".

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27–28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. 

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег США, письмо, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын

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Источник:

ТАСС

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