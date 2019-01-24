Ким Чен Ын получил "прекрасное письмо" от Трампа

Северокорейский лидер также выразил "необыкновенные решимость и волю" к достижению компромисса с США по ряду вопросов

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: AFP

Ким Чен Ын получил "прекрасное письмо" от Трампа //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5b/574/5c3f5b574b6a6.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5b/574/5c3f5b574b6a6.jpg 2019-01-24T03:45:00+02:00 Другие страны Северокорейский лидер также выразил "необыкновенные решимость и волю" к достижению компромисса с США по ряду вопросов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил послание от президента США Дональда Трампа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент направил ответ на послание лидера (КНДР) Ким Чен Ына", — сказала она. Детали относительно содержания письма в Белом доме раскрывать не стали.

Письмо от Трампа главе КНДР вручил заместитель председателя ЦК партии Ким Ен Чхор, который побывал в Вашингтоне для обсуждения второго американо-корейского саммита.

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"Ким Ен Чхор вручил собственноручно написанное послание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Ким Чен Ын остался удовлетворен "прекрасным посланием" Трампа. Северокорейский лидер также выразил "необыкновенные решимость и волю" к достижению компромисса с США по ряду вопросов.

Ранее в Белом доме заявили, что рассчитывают провести второй саммит Трампа и Ким Чен Ына ближе к концу февраля.

Кроме того, СМИ выяснили, что вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме.

Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уже заявлял, что его страна готова стать хозяйкой второго саммита Трампа и Ким Чен Ына.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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