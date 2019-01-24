Ким Чен Ын получил "прекрасное письмо" от Трампа
Северокорейский лидер также выразил "необыкновенные решимость и волю" к достижению компромисса с США по ряду вопросов
Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил послание от президента США Дональда Трампа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент направил ответ на послание лидера (КНДР) Ким Чен Ына", — сказала она. Детали относительно содержания письма в Белом доме раскрывать не стали.
Письмо от Трампа главе КНДР вручил заместитель председателя ЦК партии Ким Ен Чхор, который побывал в Вашингтоне для обсуждения второго американо-корейского саммита.
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"Ким Ен Чхор вручил собственноручно написанное послание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Ким Чен Ын остался удовлетворен "прекрасным посланием" Трампа. Северокорейский лидер также выразил "необыкновенные решимость и волю" к достижению компромисса с США по ряду вопросов.
Ранее в Белом доме заявили, что рассчитывают провести второй саммит Трампа и Ким Чен Ына ближе к концу февраля.
Кроме того, СМИ выяснили, что вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме.
Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уже заявлял, что его страна готова стать хозяйкой второго саммита Трампа и Ким Чен Ына.
12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
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