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"Ким Чен Ын при смерти": реакция Китая, России, Японии и Южной Кореи на слухи

21 апреля, 18:52

Станислав Кожемякин

Соседи КНДР прокомментировали информацию об ухудшившемся состоянии северокорейского лидера

В то время, как американские СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья 36-летнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, соседям КНДР и поддерживающей ее Россия ничего об этом неизвестно.

В частности, не смогли подтвердить это в Японии.

"Мы знакомы с такими сообщениями. Происходящее вокруг Северной Кореи вызывает у нас значительный интерес, мы прилагаем усилия к сбору и анализу соответствующей информации, тесно координируя свои действия с США", – сказал 21 апреля генеральный секретарь Кабинета министров Есихидэ Суга.

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В то же время, агентство Yonhap, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи, сообщило, что Ким Чен Ын находится за пределами Пхеньяна и продолжает работать в обычном режиме.

"Насколько мы понимаем, председатель Ким Чен Ын в данный момент находится в сельской местности вместе с ближайшими соратниками. Похоже, что [он] продолжает свою деятельность в нормальном режиме", — сказал источник.

В Китае также выразили сомнения по поводу состояния северокорейского лидера.

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"Я видел сообщения в СМИ по этому поводу, однако не знаю, кто является источником их информации. Возможно лишь то, что вы сейчас сказали, и является источником", — сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не знает, насколько сообщения СМИ соответствуют действительности.

"Мы видели сообщения СМИ, не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности, ждем официальных данных", — сказал представитель Кремля.

Напомним, что в последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. Американские СМИ сообщили, что он находится в тяжелом состоянии после операции, в связи с чем даже пропустил торжественную церемонию по случаю 108-ой годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена, которая прошла 15 апреля в Кымсусанском дворце Солнца.

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А вот в октябре Ким Чен Ын совершил восхождение на самую высокую вершину Корейского полуострова – гору Пэктусан. Фотографии из поездки рассмешили соцсети.

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Россия Китай Япония КНДР Южная Корея Ким Чен Ын Северная Корея

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