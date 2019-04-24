Ким Чен Ын прибыл во Владивосток с протиральщиками дверей – видео

Визит Ким Чен Ына в Россию – рядом с бронепоездом бежали охранники и протиральщики дверей

Фото: AFP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал во Владивосток с бегающими за машиной охранниками и протиральщиками бронепоезда. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Бронепоезд лидера КНДР пришел на первый путь. Еще до остановки за поездом начали бежать охранники. Сотрудники охраны в белых перчатках на ходу протирали поручни и вагон, из которого должен был выйти лидер КНДР.

Ранее мы писали, что по прибытию на приграничную станцию Хасан Хасанского района Приморского края северокорейского лидера Ким Чен Ына встретили девушки в русских народных костюмах с хлебом и солью. Однако Ким Чен Ын не стал пробовать каравай, который предложили ему девушки.

Северокорейский лидер был одет в черный длинный плащ, на голове у него черная шляпа.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

По данным СМИ, Россия на предстоящем саммите с КНДР может предложить северокорейской стороне вернуться к формату шестисторонних переговоров. Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна.

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