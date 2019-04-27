Ким Чен Ын приехал в Россию на собственном бронепоезде, а японцы запускают беспилотное такси: ТОП-5 новостей мира

На подсчете голосов на выборах в Индонезии от переутомления умерли сто человек

Пожар в Версальском дворце оказался ложной тревогой, а в соцсетях шутят, что лидер Северной Кореи подарил хозяину Кремля меч для харакири. Читайте главные новости уходящей недели изо всех уголков мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Вслед за Нотр-Дамом в Париже загорелся Версаль

Едва мир успел прийти в себя после пожара в Соборе Парижской Богоматери, в котором сгорели кровля и знаменитый шпиль, как вслед за Нотр-Дамом загорелся Версаль – резиденция французских королей . Впрочем, обошлось: по информации парижской полиции, 23 апреля огонь охватил склад с автомобильными шинами рядом с Версальским дворцом.

Как сообщал парижский телеканал BFM TV, пламя вспыхнуло около 17:00 по местному времени (18:00 по Киеву), а для борьбы с ним были выделены 80 пожарных и 26 единиц спасательной техники. Около 18:00 (тоже по местному времени) пожар был локализован, прежде чем перекинулся на соседние здания. В результате ЧП никто не пострадал.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил с визитом Россию

24 апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал во Владивосток с бегающими за машиной охранниками и протиральщиками бронепоезда. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Бронепоезд лидера КНДР пришел на первый путь. Еще до остановки за поездом начали бежать охранники. Сотрудники охраны в белых перчатках на ходу протирали поручни и вагон, из которого должен был выйти лидер КНДР.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по прибытии на приграничную станцию Хасан Хасанского района Приморского края северокорейского лидера Ким Чен Ына встретили девушки в русских народных костюмах с хлебом и солью. Однако Ким Чен Ын не стал пробовать каравай, который предложили ему девушки.

Северокорейский лидер был одет в черный длинный плащ, на голове у него была черная шляпа.

Во Владивосток Ким Чен Ын приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров Ким Чен Ын преподнес Путину подарок – меч с этнической отделкой. По словам главы КНДР, это – традиционный корейский меч, который "олицетворяет силу и душу — мою и нашего народа".

В соцсетях шутят: это подарок со смыслом – как предложение сделать харакири. Впрочем, во время встречи Ким Чен Ын заявил о поддержке Путина.

Скандал с российской нефтью: Беларусь остановила экспорт бензина в Украину

Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. Об этом сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов – бензинов и дизтоплива – в Украину, Балтию и Польшу", – сказал Гриб, комментируя последствия сокращения объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ из-за поступления некачественной нефти из РФ.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", – подчеркнул Гриб.

Он пояснил, что экспорт пришлось приостановить из-за того, что Беларуси необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка. Экспорт темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке.

Японцы вложили миллиард долларов в беспилотное такси от Uber

Японские компании объявили о том, что инвестируют миллиард долларов в Uber Technologies Inc. – разработчика сервиса по заказу такси Uber. Об этом сообщил главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи на своей странице в Twitter.

Вложенные средства направят в UberATG – подразделение, которое занимается разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, т.н. беспилотников.

"Разработка технологий автоматизированного управления трансформирует транспортную отрасль, сделав улицы более безопасными, а города более комфортными", — заявили в Uber.

Деньги вложили автоконцерн Toyota Motor, структура телекоммуникационной компании SoftBank – Vision Fund, и производитель автокомпонентов Denso.

При этом Toyota и Denso инвестируют в общей сложности 667 млн долларов, а Vision Fund – 333 млн долларов. Ранее сообщалось, что Toyota инвестировала 500 млн долларов в сервис перевозок Uber в рамках проекта по разработке беспилотных автомобилей.

При подсчете голосов на выборах в Индонезии умерли почти сто человек

По меньшей мере 92 человека умерли из-за сильного переутомления во время подсчета голосов после всеобщих выборов в Индонезии. Об этом во вторник сообщило агентство Антара со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Арифа Будимана. Ранее сообщалось о 54 погибших и 32 госпитализированных.

Фото: AFP

По данным Будимана, еще 374 человека пожаловались на проблемы со здоровьем в связи с чрезмерной усталостью после подсчета голосов, который продолжался в течение суток. Одной из жертв стал глава избирательного участка населенного пункта Адодо Молу в провинции Малуку, он умер во время пленарного заседания по подведению итогов выборов в его регионе.

Как ранее заявил председатель ЦИК, прошедшие 17 апреля выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента, граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в них участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка достигла почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.

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