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Ким Чен Ын пригласил Путина в гости

Сегодня, 02:10

Приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею было принято

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР. Об этом сообщает ЦТАК.

"Уважаемый высший руководитель пригласил президента Владимира Путина посетить КНДР в удобное время, и приглашение было принято", – отмечает агентство.

Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке в четверг. Переговоры "тет-а-тет" между лидерами продолжались почти два часа, за ними последовала встреча в расширенном составе.

Напомним, что северокорейский лидер прибыл в российское Приморье накануне на бронепоезде. Для него это первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя Госсовета КНДР.

Не обошлось без курьеза - сотрудники охраны Ким Чен Ына и протиральщики в белых перчатках на ходу догоняли поезд и начищали поручни и сам вагон, из которого должен был выйти лидер КНДР.


Мы также писали, что для Ким Чен Ына во Владивостоке подготовили представление в Приморском океанариуме. Лидеру КНДР показали водное шоу морских млекопитающих, новые кораллы, зебровых акул и растущую семьей пингвинов Гумбольдта.

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Тег Россия, Путин, встреча, КНДР, гости, Ким Чен Ын

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Источник:

ТАСС

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