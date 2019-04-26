Ким Чен Ын пригласил Путина в гости
Приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею было принято
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР. Об этом сообщает ЦТАК.
"Уважаемый высший руководитель пригласил президента Владимира Путина посетить КНДР в удобное время, и приглашение было принято", – отмечает агентство.
Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке в четверг. Переговоры "тет-а-тет" между лидерами продолжались почти два часа, за ними последовала встреча в расширенном составе.
Напомним, что северокорейский лидер прибыл в российское Приморье накануне на бронепоезде. Для него это первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя Госсовета КНДР.
Не обошлось без курьеза - сотрудники охраны Ким Чен Ына и протиральщики в белых перчатках на ходу догоняли поезд и начищали поручни и сам вагон, из которого должен был выйти лидер КНДР.
Мы также писали, что для Ким Чен Ына во Владивостоке подготовили представление в Приморском океанариуме. Лидеру КНДР показали водное шоу морских млекопитающих, новые кораллы, зебровых акул и растущую семьей пингвинов Гумбольдта.
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