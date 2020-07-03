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Ким Чен Ын рассказал, почему в КНДР нет коронавируса

3 июля, 07:23

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Власти уверяют, что «предотвратили» проникновение инфекции в страну

Пока по всему миру бушует эпидемия коронавирусной инфекции, в Северной Корее уверяют, что у них не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его стране удалось предотвратить проникновение вируса. Об этом сообщает Reuters.

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"Мы полностью предотвратили проникновение злокачественного вируса и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на всемирный кризис в области здравоохранения, что является блестящим успехом", – заявил севернокорейский лидер.

Кроме того, власти КНДР уверяют, что вирус не проник в страну из-за "дальновидной руководящей партии" и "сознательной слаженности народа".

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Ранее мы сообщали, что скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Также мы сообщали, что в Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемию. Новый тип свиного гриппа назвали G4.

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