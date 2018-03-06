Ким Чен Ын решил "воссоединить" Корею

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с высокопоставленными представителями правительства Южной Кореи в первый раз и заявил, что это его "твердая воля к активному продвижению межкорейских связей и продолжение воссоединения".

Об этом пишет Reuters.

10-я южнокорейская делегация во главе с руководителем Управления национальной безопасности Чун Юй Юном отправилась в северокорейскую столицу Пхеньян в понедельник в надежде побудить КНДР и Соединенные Штаты поговорить друг с другом.

В течение нескольких месяцев Вашингтон и Пхеньян несколько раз спорили о ядерных и ракетных программах, а президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын оскорбляли друг друга и угрожали войной.

Напряженность между двумя Кореями ослабело во время недавних зимних Олимпийских игр в Южной Корее.

"Услышав намерение президента Мун Чжэ Ина на саммите от специального посланника южной стороны (Ким Чен Ын), обменялся мнениями и сделал удовлетворительное соглашение", – сообщило Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

Агентство не представило подробностей о том, что это за соглашение, но чиновник из президентского "Голубого дома" в Сеуле сказал, что он частично рассмотрел предложение на высшем уровне, сделанное Севером.

Северная Корея разрабатывает ракеты с ядерным оружием, способные достичь Соединенных Штатов, но Пхеньян и Вашингтон говорят, что они хотят дипломатического решения.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

В свою очередь недавно в Северной Корее отменили встречу с США в последний момент. Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе и сестра лидера КНДР должны были встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.