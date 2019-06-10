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Ким Чен Ын скормил провинившегося генерала пираньям – СМИ

10 июня, 02:33

Мужчин жестоко казнен за госизмену, пишут средства массовой информации

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын скормил провинившегося генерала пираньям. Информация об этом появилась в сети, пишет Daily Star.

По данным издания, лидер КНДР якобы завез в свою резиденцию огромный аквариум с зубатыми рыбами.

Генерала, который был подвергнут новому виду казни, якобы заподозрили в государственному перевороте. По той информации, которая распространяется, мужчину привезли в резиденцию, изрезали ему руки, ноги и бросили в аквариум с рыбами. От чего он умер, неизвестно. Причиной могли стать как рыбы, так и утопление.

Напомним, ранее мы писали, что спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хук Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. С таким утверждением в пятницу, 31 мая, выступила консервативная южнокорейская газета "Чосон ильбо", сославшись на источники в КНДР.

Позже стало известно, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чен впервые за долгое время появилась на публике и тем самым опровергла слухи о том, что она вместе с другими высокопоставленными чиновниками была наказана за неудавшийся саммит США-КНДР в Ханое.

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Тег пираньи, аквариум, казнь, Ким Чен Ын, Северная Корея

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Источник:

DailyStar

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