Ким Чен Ын собрал на совещение политруков Корейской народной армии

Лидер КНДР высоко оценил развитие вооруженных сил КНДР

Фото: AFP

Ким Чен Ын собрал на совещение политруков Корейской народной армии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/8a5/1f4/5c68a51f45027.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/8a5/1f4/5c68a51f45027.jpg 2019-03-27T06:41:45+02:00 Другие страны Лидер КНДР высоко оценил развитие вооруженных сил КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в совещании политруков Корейской народной армии, которое состоялось в Пхеньяне. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи.

В столицу КНДР прибыли младшие офицеры, которые ведут политическую работу в подразделениях КНА на уровне роты. По информации агентства, лидер КНДР высоко оценил развитие вооруженных сил и военного дела в народной республике за последние 5 лет. "Достигнуты очевидные успехи в укреплении всей армии на уровне ротного звена, что подготовило трамплин для укрепления и развития народной армии в непобедимые, отборные и могучие вооруженные силы", — заявил Ким Чен Ын.

Как сообщает агентство, лидер КНДР также выразил уверенность, что совещание политруков станет "новой вехой укрепления армии на уровне роты путем последовательного воплощения в жизнь идей и линии партии, которая придает приоритет роте в соответствии с требованием развития революции".

По подсчетам ТАСС было использовано порядка 400 автомобилей, которые могут перевезти более 10 тыс. человек. Предыдущая встреча политических работников армии КНДР подобного масштаба состоялась в Пхеньяне в 2013 году. Наблюдатели отмечают, что выступление Ким Чен Ына на совещании политруков КНА стало первым появлением на публике лидера КНДР после его визита на участок для голосования во время парламентских выборов 10 марта.

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