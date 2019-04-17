Ким Чен Ын собрался в Россию

Встреча планируется на будущую неделю

Фото: AFP

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына на следующей неделе в Россию действительно готовится, встреча глав двух стран предположительно пройдет во Владивостоке перед отлетом президента РФ Владимира Путина в Пекин на саммит. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в МИД РФ.

Правда, последние дни Ким Чен Ын успел согласиться на третий саммит с Дональдом Трампом, а также получить приглашение на новую межкорейскую встречу от Сеула.

Дипломатический источник издания отметил, что "возможно, это поменяет его подходы относительно визита в Россию. Он человек импульсивный". Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что подготовка визита лидера КНДР в Россию ведется достаточно давно, но точные даты и место проведения встречи объявлять не стал.

Ранее корейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться на следующей неделе.

"Президент России Путин собирается посетить Дальний Восток 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии", – сообщили в агентстве.

Как предположил один из собеседников агентства, Путин, скорее всего, совершит поездку в дальневосточный регион, граничащий с северо-восточной частью Северной Кореи, после участия в форуме по инфраструктуре Китая "Один пояс, один путь", который состоится в Пекине 26-27 апреля.

Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.

В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.

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