Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Ким Чен Ын собрался в Россию

Сегодня, 03:29

Встреча планируется на будущую неделю

Фото: AFP

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына на следующей неделе в Россию действительно готовится, встреча глав двух стран предположительно пройдет во Владивостоке перед отлетом президента РФ Владимира Путина в Пекин на саммит. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в МИД РФ.

Правда, последние дни Ким Чен Ын успел согласиться на третий саммит с Дональдом Трампом, а также получить приглашение на новую межкорейскую встречу от Сеула.

Дипломатический источник издания отметил, что "возможно, это поменяет его подходы относительно визита в Россию. Он человек импульсивный". Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что подготовка визита лидера КНДР в Россию ведется достаточно давно, но точные даты и место проведения встречи объявлять не стал.

Ранее корейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться на следующей неделе.

"Президент России Путин собирается посетить Дальний Восток 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии", – сообщили в агентстве.

Как предположил один из собеседников агентства, Путин, скорее всего, совершит поездку в дальневосточный регион, граничащий с северо-восточной частью Северной Кореи, после участия в форуме по инфраструктуре Китая "Один пояс, один путь", который состоится в Пекине 26-27 апреля.

Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.

В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег КНДР, РФ, Ким Чен Ын

Вы сейчас просматриваете новость " Ким Чен Ын собрался в Россию". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Ксения Собчак назвала причину развода с Максимом Виторганом

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Мустафа Найем написал заявление о выходе из БПП

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Странные частицы продолжают «вылетать» из антарктического льда

В 2019 году ожидается существенный обвал гривны – экономист

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Коллеги Юлии Началовой рассказали, как на самом деле жила певица