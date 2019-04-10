Ким Чен Ын созвал политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР

Сессия парламента КНДР намечена в Пхеньяне на 11 апреля

Фото: AFP

Ким Чен Ын созвал политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/56c/947/5ca56c9474cb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/56c/947/5ca56c9474cb0.jpg 2019-04-10T03:56:28+03:00 Другие страны Сессия парламента КНДР намечена в Пхеньяне на 11 апреля

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи.

В входе заседания высшего органа партийного руководства КНДР был "обсужден и утвержден доклад „Об исполнении государственного бюджета 107 года чучхе (2018 года) и о государственном бюджете 108 года чучхе (2019 года), который будет представлен во время первой сессии депутатов Верховного народного собрания 14-го созыва". Сессия парламента народной республики намечена в Пхеньяне на 11 апреля.

Ранее лидер КНДР в течение недели провел четыре инспекционные поездки по народной республике. Агентство ЦТАК сообщало, что Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства нового морского курорта Вонсан-Кальма, посетил крупнейшую стройку народной республики в уезде Самчжиён, где идет возведение нового современного города, побывал в строящейся туристической зоне горячих источников в уезде Яндок, где распорядился построить новый горнолыжный курорт, а также осмотрел готовящийся к открытию самый современный супермаркет в Пхеньяне.

Наблюдатели связывают такую беспрецедентную активность председателя Госсовета КНДР с намеченной на 11 апреля первой сессией депутатов Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва, на которой ожидается голосование по подтверждению полномочий Ким Чен Ына. Также возможны значительные кадровые перестановки в руководстве КНДР.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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