Ким Чен Ын срочно собрал заседание политбюро: о чем говорили

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который по данным СМИ впал в кому, собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи для обсуждения борьбы с распространением коронавируса и последствий тайфуна. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

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"На встрече определены чрезвычайные меры для предотвращения ущерба от тайфуна в связи с тем, что в период с 26 по 27 августа все регионы Кореи могут пострадать от сильного тайфуна", - говорится в сообщении агентства.

В конце июля на севере Корейского полуострова прошли проливные дожди, а 6 августа через территорию КНДР прошел тайфун.

Ким Чен Ын поручил "предотвратить человеческие жертвы, вызванные тайфунами, а также минимизировать ущерб во всех отраслях народного хозяйства". Для этих целей планируется развернуть информационную кампанию "среди рабочих, партийцев и тружеников села".

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Как сообщает ЦТАК, на заседании также обсуждалась борьба с распространением коронавируса.

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"Предложения центральных властей по поводу введения интенсивных ограничительных мер вновь были горячо приняты членами партии, работниками органов правопорядка и социальной защиты, при этом особое внимание было уделено тщательному выполнению требований карантина", – передает агентство.

Ранее издание New York Post сообщило, что Ким Чен Ын впал в кому и сейчас страной руководит его сестра Ким Е Чен.

Как известно, Ким Чен Ына в этом году видели на публике всего несколько раз после того, как в апреле СМИ сообщили, что после операции на сердце он находится в "вегетативном состоянии".

Так,1 мая Ким Чен Ын впервые за месяц посетил публичное мероприятие – открыл завод по производству удобрений. Вместе с ним была его сестра Ким Е Чен. Впрочем, соцсети обратили внимание на различия во внешности "оригинала" и "подделки".

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Тем временем стало известно, что сестра диктатора получила новые полномочия.

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