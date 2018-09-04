Ким Чен Ына не видели уже больше двух недель
Пошла третья недели, как молчит посвященный деятельности лидеру КНДР портал
Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын уже 15 дней не появлялся на публичных мероприятиях, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Как отмечается, последнее сообщение, опубликованное на сайте государственного информационного агентства КНДР ЦТАК в разделе о деятельности Ким Чен Ына, датируется 21 августа. В нем говорится о визите на Мехянсанский медико-инструментальный завод.
В другом сообщении говорится об участии лидера КНДР в прощальной церемонии с высокопоставленным деятелем Северной Кореи, экс-министром народных вооруженных сил Ким Ен Чхуном.
При этом 2 сентября ТАСС сообщал, что от имени Ким Чен Ына в администрацию президента РФ поступила телеграмма с соболезнования в связи со смертью Иосифа Кобзона.
Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили о том, что Ким Чен Ын боится покидать пределы своей страны.
Кроме того, ранее стало известно, что лидер Северой Кореи проинспектировал ряд предприятий в стране.