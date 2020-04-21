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Ким Чен Ын в тяжелом состоянии: СМИ выяснили подробности

21 апреля, 09:24

Денис Беспалов

Лидер Северной Кореи не появлялся на публике с 11 апреля

Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ына после перенесенной им хирургической операции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник из числа должностных лиц США.

Как поясняет телекомпания, Ким Чен Ын 15 апреля впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии с участием представителей руководства страны по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Согласно публикации, данное обстоятельство породило спекуляции по поводу самочувствия лидера КНДР. Американское разведывательное сообщество ведет мониторинг сведений, согласно которым здоровью Ким Чен Ына может угрожать серьезная опасность после оперативного вмешательства врачей, пишет CNN со ссылкой на свой источник. Источник не раскрывает другие подробности.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, лидер КНДР не принял участия в ежегодной сессии Верховного народного собрания, которая состоялась в Пхеньяне в минувшее воскресенье для обсуждения ряда законопроектов и принятия бюджета страны на 2020 год. ЦТАК не опубликовало также сообщение о проведенных в КНДР 14 апреля запусках противокорабельных крылатых ракет типа "воздух – поверхность", из чего наблюдатели сделали вывод, что лидер республики не присутствовал на данных испытаниях.

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Вместе с тем власти Южной Кореи не отмечают признаков необычной активности в КНДР, которые могли бы указывать на серьезные проблемы со здоровьем у лидера этой страны Ким Чен Ына.

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"Мы не можем ничего подтвердить, в Северной Корее нет никаких признаков необычной деятельности", - отметил Кан Мин Соком, официальный представитель администрации южнокорейского президента.

Как сообщает агентство Yonhap, власти Республики Корея не располагают информацией о якобы резко ухудшившемся состоянии Ким Чен Ына.

Напомним, власти Северной Кореи утверждают, что в стране нет случаев заражения коронавирусом.

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КНДР Ким Чен Ын Северная Корея

Источник: ТАСС

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