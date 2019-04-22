Кинотеатры Минска не покажут фильм Кремля о Донбассе

В белорусской столице решили не пускать в прокат российскую пропагандистскую ленту "Донбасс. Окраина"

Фото: кадр из фильма "Донбасс. Окраина".

Две крупнейшие сети кинотеатров белорусской столицы, города Минск, где в прошлом месяце прошла акция по поводу 101-летия образования Белорусской Народной Республики, сообщили, что не собираются пускать в прокат российский пропагандистский фильм "Донбасс. Окраина".

Шумиха в местных СМИ вокруг снятой на деньги из российской казны ленты поднялась после того, как минский предприниматель Павел Белоус рассказал, что в одном кинотеатров сети Silver Screenт транслировали трейлер пропагандистского фильма.

"Начался трейлер нового российского пропагандистского фильма "Донбасс. Окраина" с шевронами "Новоросии" и диалогами о "нациках", "ватниках" и "колорадах". И приглашение на премьеру 12 июня. Ужас!" – пишет мужчина у себя на странице в Facebook.

Официального заявления по этому поводу представители киносети не делали, однако со страницы Silver Screenт в комментариях объяснили, что не несут ответственность за кадры в трейлерах фильмов, и заверили, что не будут пускать в прокат снятую российскими пропагандистами ленту.

Кроме того, как пишет nn.by, в "Киновидеопрокате" фильм про Донбасс тоже показывать не будут. Заместитель директора компании Андрей Разжевайкин заверил, что такого фильма в сетке показа не значится.

Напомним, ранее президент Беларуси Александ Лукашенко выразил готовность усилить роль своей страны в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, но только при условии, если договорятся конфликтующие стороны и попросят Минск помочь в разрешении кризиса.

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