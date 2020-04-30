Кипр в два этапа выходит из карантина: что откроют в первую очередь

В школах будут возобновлять занятия для выпускников

Кипр начнет выходить из карантинного режима с 4 мая 2020 года. Об этом рассказал президент Кипра Никос Анастасиадис. План выхода из ограничений назвали стратегией восстановления национальной экономики островной страны.

Так, он сообщил о двух этапах, которые начнутся 4 и 21 мая. На первом этапе отменяются ограничения в работе строительного сектора, открываются магазины розничной торговли и общественные рынки. Но речь идет только о небольших магазинах, послабления сначала не коснутся супермаркетов.

С 4 мая в офисах смогут работать сотрудники государственных учреждений. Некоторые смогут работать дома с детьми до 15 лет, пока в стране не будет открыт доступ в детские сады и школы.

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С 11 мая в средних школах будут возобновлены занятия только для выпускников, все остальные будут учиться в удаленном режиме.

Также будут возобновлены богослужения в храмах, если прихожан в церкви будет не более 10 человек. Начнут работать и туристические компании, а также спортивные комплексы, но для тренировок профессиональных спортсменов.

На первом этапе жителям страны можно будет до трех раз в сутки покидать свое жилище по уважительной причине, но при этом нужно каждый раз отправляя сообщение на специальный номер телефона. Сейчас они могут это делать только один раз в день. Также на один час сократится время действия комендантского часа.

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А с 21 мая все ограничения на передвижение по острову будут сняты, например, откроют парки, но люди не смогут передвигаться в группах более 10 человек.

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Также в стране возобновят работу парикмахерские и косметические салоны.

С 1 июня на Кипре откроются для посещения пляжи, библиотеки, музеи, археологические и исторические достопримечательности, букмекерские конторы.

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