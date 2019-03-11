Кит проглотил дайвера, но сразу же выплюнул его обратно в океан: фото
Мужчина настаивает на том, что у кита не было умысла его съесть
У побережья ЮАР кит проглотил фотографа-дайвера Райнера Шимпфа, но сразу же выплюнул его обратно в океан.
Об этом сообщает AOL. Кадры проглатывания китом дайвера были сделаны в бухте Елизаветы у берега ЮАР. Шимпфа снимала камера, когда он почувствовал странное ощущение в районе ноги. Через секунду он понял, что его глотает кит.
"Времени на раздумье не было. Невозможно быть готовым к тому, что тебя проглотит кит", - сообщал Шимпф.
Фото: скриншот
Шимпф настаивает на том, что у кита не было умысла его съесть. Произошедший инцидент от считает случайностью, утверждая, что китам не свойственно людоедство.
"Животное освободило меня сразу же, как осознало ошибку", — сказал Шимпф.
Кроме этого, серый кит заплыл на мелководье на курорте Montage Laguna Beach в Калифорнии. Видео с дрона снял редактор сайта Orange County Outdoors, следивший за животным. По словам автора ролика, это выглядело довольно жутко, учитывая, что люди могли бы точно так же не заметить акулу.
Также сообщалось, что в сети появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов. Три особи млекопитающих плыли рядом в одном направлении. Поскольку киты были на поверхности воды, их удалось запечатлеть с воздуха.
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