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Китаец стал звездой интернета из-за своего алкогольного хобби: видео

2 января, 06:33

Лию Шичао умеет закручивать напиток, который пьет, самым настоящим вихрем

Приложился к рюмке и стал знаменитым. Мужчину из Китая прославило алкогольное хобби. Научился пить так, чтобы в середине бутылки спиртное закручивались в вихрь. Лию Шичао родом из небольшого китайского села, где все знают друг друга. И в общемировую известность отнюдь не рассчитывал. Теперь новых видео Лию ждут в интернете 130 тысяч сторонников. Но не жена! Она к творчеству мужа относится весьма скептически.

Лию Шичао, звезда интернета:

"Моя жена не знала, что я снимаю видео. Я сказал ей только тогда, когда у меня появилось много поклонников. Она очень разозлилась, очень. Потому сердится, когда я пью".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что молодой отец из Китая создал серию забавных роликов по уходу за ребенком. В своих роликах китаец укачивает малыша ногой и принимает облик своей жены.

А еще мы писали о том, как китайские пенсионерки выступают в балете и даже выезжают на гастроли. Причем ни одна из возрастных балерин ранее не стояла на пуантах. Руководитель – профессиональная танцовщица.

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Источник: Сегодня

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