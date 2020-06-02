Китай две неделе скрывал от ВОЗ информацию о коронавирусе

Китай, где за сутки выявили только пять новых случаев заражения новой пневмонией, не сразу предоставил Всемирной организации здравоохранения информацию о коронавирус, и в организации были этому не рады. Это случилось в январе 2020 года.
Об этом информирует Associated Press со ссылкой на собственные данные.
"Китайские правительственные лаборатории обнародовали геном только после того, как другая лаборатория опубликовала его 11 января на сайте, посвященном вирусологии. Даже тогда Китай как минимум две недели не спешил предоставить подробную информацию ВОЗ о состоянии пациентов и случаях заражения", – сообщает агентство со ссылкой на записи внутренних бесед в ВОЗ.
"Сейчас мы в той ситуации, когда они (Пекин – Ред.) дают нам информацию за 15 минут до того, как она появится на (китайском телевизионном канале – Ред.) CCTV", – заявлял на Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае. По его мнению, специалисты такую информацию должны получать гораздо раньше.
При этом в официальных заявлениях ВОЗ благодарила Китай за быструю реакцию на вспышку коронавируса, а также за "немедленное предоставление генома вируса". Также ВОЗ тогда заявляла, что работа Китая и его приверженность к прозрачности "очень впечатляют и выше похвал".
Агентство считает, что чиновники в ВОЗ, вероятно, публично хвалили Китай, потому что хотели получить больше информации от руководства этой страны.
Также агентство отмечает, что в ходе встреч в январе сотрудники ВОЗ обсуждали, как "нажать на Китай", чтобы получить подробную информацию о пациентах и не вызвать гнев руководства страны, опасаясь потери доступа к информации в противном случае.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как организация реагировала на кризис с пандемией коронавируса. Он обвинил ВОЗ в том, что Китай полностью контролирует эту структуру. А в мае Трамп объявил о полном разрыве отношений с ВОЗ.
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