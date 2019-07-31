Китай и США завершили 12-й раунд торговых переговоров

В Шанхае прошел 12-ый официальный раунд торговых переговоров между США и Китаем – делегации покинули зал заседаний раньше намеченного срока.
Как сообщает Bloomberg, после этого делегаты от США – торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин – сфотографировалась с китайскими коллегами во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и направилась в сторону аэропорта.
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Они не стали делать официальных заявлений, так что темы, какие они обсуждали за закрытыми дверями, остались неизвестными.
Накануне стороны провели неформальный ужин в шанхайском отеле Fairmont Peace Hotel. По словам источников, в беседах за ужином торговые вопросы не поднимались.
Предыдущий раунд переговоров прошел в Вашингтоне в мае и завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался внести изменения в уже практически готовое соглашение.
Напомним, перед майскими переговорами президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.
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