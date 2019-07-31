О результатах встречи в Шанхае пока что говорить рано

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов Стивен Мнучин. Фото: Ng Han Guan/REUTERS

Китай и США завершили 12-й раунд торговых переговоров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%20%D0%9C%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B%D1%8E%20%D0%A5%D1%8D https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%20%D0%9C%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B%D1%8E%20%D0%A5%D1%8D 2019-07-31T11:19:00+03:00 Другие страны О результатах встречи в Шанхае пока что говорить рано

В Шанхае прошел 12-ый официальный раунд торговых переговоров между США и Китаем – делегации покинули зал заседаний раньше намеченного срока.

Как сообщает Bloomberg, после этого делегаты от США – торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин – сфотографировалась с китайскими коллегами во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и направилась в сторону аэропорта.

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Они не стали делать официальных заявлений, так что темы, какие они обсуждали за закрытыми дверями, остались неизвестными.

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Накануне стороны провели неформальный ужин в шанхайском отеле Fairmont Peace Hotel. По словам источников, в беседах за ужином торговые вопросы не поднимались.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Вашингтоне в мае и завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Напомним, перед майскими переговорами президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

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