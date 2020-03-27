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Китай из-за коронавируса закрывается от мира

27 марта, 10:59

Денис Беспалов

Практически все новые случаи заражения COVID-19 в КНР фиксируют у людей, прибывающих из-за границы

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что с 28 марта всем иностранным гражданам, в том числе лицам, имеющим вид на жительство, будет запрещен въезд в КНР, где сумели победить коронавирус. Все правила безвизового транзита также будут временно приостановлены. Об этом сообщает агентство AP.

Эта мера не коснется дипломатов, также иностранные граждане, прибывающие в Китай для "необходимых экономических, торговых, научных или технологических мероприятий или из-за чрезвычайных гуманитарных потребностей" смогут подавать заявления на получение виз, говорится в сообщении Министерства иностранных дел КНР.

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Такое решение было принято в связи с тем, что практически все новые случаи заражения COVID-19 в КНР фиксируют у людей, прибывающих из-за границы.

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Как сообщалось, что власти Китая отменили ограничения на перемещения на въезд и выезд из провинции Хубэй, которая ранее стала эпицентром распространения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай граница карантин COVID-19

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