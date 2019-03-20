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Китай может исключить закупки Boeing 737 Max из торговых переговоров с США

Сегодня, 05:42

Власти КНР решили отказаться от закупок самолетов этой серии ради безопасности воздушных перевозок

Авиалайнер Boeing. Иллюстрация
Авиалайнер Boeing. Иллюстрация. Фото: AFP
Китай может исключить закупки Boeing 737 Max из торговых переговоров с США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e88/102/5c8e881024f50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e88/102/5c8e881024f50.jpg Другие страны Власти КНР решили отказаться от закупок самолетов этой серии ради безопасности воздушных перевозок

Китай рассматривает возможность исключить самолеты серии Boeing 737 Max из перечня американских товаров, которые Пекин согласен закупать в рамках будущего торгового соглашения с США. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Boeing 737 Max, выпускаемые в четырех модификациях, фигурировали в проекте списка американских товаров, которые будут экспортироваться в Китай после подписания торгового соглашения. Власти КНР решили отказаться от закупок самолетов этой серии ради безопасности воздушных перевозок. Не исключено, что Boeing 737 MAX в упомянутом выше перечне будут заменены на другие самолеты корпорации Boeing.

Вашингтон и Пекин собираются на следующей неделе начать новый этап торговых переговоров. Ожидается, что в конце марта в КНР отправятся министр финансов США Стивен Мнучин и американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Они встретятся с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Сам он также примерно через неделю после этого приедет в США.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения. 

17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

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Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.

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Тег Китай, Эфиопия, крушение, безопасность, самолет, Boeing, соглашение

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Источник:

ТАСС

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