Китай "нацелился" на Гонконг: четыре страны выступили с жестким заявлением

Австралия, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу решения Пекина разработать законопроект о механизме защиты национальной безопасности в Гонконге, который существенно уменьшит его автономный статус. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении МИД четырех стран.

"Подписавшие это заявление подтверждают нашу глубокую обеспокоенность в связи с решением Пекина разработать закон о национальной безопасности в Гонконге, – отметили в МИД. – Предлагаемый закон подорвет принцип "одна страна – две системы".

Австралия, Великобритания, Канада и США отметили, что предложение Китая по новому закону о национальной безопасности Гонконга не учитывает мнение соответствующих институтов данной территории, вступает в прямой конфликт с его международными обязательствами и нарушает китайско-британскую совместную декларацию от 1984 года по вопросу передачи Гонконга КНР, которая закрепляет принцип существования двух систем в одной стране и гарантирует права и свободы жителей Гонконга.

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"Поскольку стабильность и процветание Гонконга поставлены под угрозу новым законопроектом, мы призываем правительство Китая к сотрудничеству с администрацией и народом Гонконга с целью найти взаимоприемлемое решение, которое будет соответствовать международным обязательствам Китая, прописанным в китайско-британской совместной декларации, зарегистрированной в ООН", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, закон существенно расширит власть Пекина над Гонконгом. В частности, документ позволит подавлять протесты на автономной от Китая территории.

Напомним, недавно Гонконг охватили протесты из-за гимна Китая.

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