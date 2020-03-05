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Китай начал испытания шести видов вакцин от коронавируса: детали

5 марта, 14:37

Денис Беспалов

Испытания будут проводится на мышах и макаках

В то время, как в США намерены выделить на борьбу с коронавирусом почти 10 млрд долларов, китайские эпидемиологи испытывают на животных шесть видов вакцин от коронавируса нового типа. Об этом сообщил глава Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Китая Цинь Чуань.

"В настоящее время Институт исследования лабораторных животных проводит оценку испытаний на животных шести вакцин", – приводятся его слова на портале "Сина".

"Это шесть вакцин, которые были разработаны в нашей стране быстрее всего. Насколько мне известно, только наш институт при сотрудничестве с экспертной группой по борьбе с коронавирусом Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая располагает двумя экспериментальными видами животных, утвержденными министерством науки и техники для таких экспериментов, – трансгенными мышами и макаками", – пояснил он.

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Ранее группа ученых Тяньцзиньского университета во главе с профессором Хуан Цзиньхаем заявила об успешной разработке пероральной вакцины против коронавируса.

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Действие вакцины основывается на стимулировании выработки естественных антител в организме. Вакцину можно принимать в таблетках как инфицированным для борьбы с коронавирусом, так и здоровым людям в профилактических целях.

Отметим, в Украине официально подтвержден один случай заражении коронавирусом.

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Китай вакцина коронавирус

Источник: ТАСС

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