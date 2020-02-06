Китай начал испытания средства против коронавируса: что известно о препарате

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Китай приступает к клиническим испытаниям противовирусного препарата Ремдесивир. Первая группа пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа /2019-nCoV/, как ожидается, начнет принимать данный препарат в четверг, 6 февраля, сообщает Xinhua.

Ремдесивер является препаратом, разработанным американской фармацевтической компанией Gilead Sciences, заявил Цао Бинь, руководитель программы клинических испытаний препарата на конференции, прошедшей в больнице "Цзиньиньтань" города Ухань центральнокитайской провинции Хубэй.

Данный препарат продемонстрировал высокую противовирусную активность в отношении коронавирусов SARS и MERS в ходе предыдущих экспериментов на клетках и животных. Он также показал относительно высокую противовирусную активность против коронавируса 2019-nCoV на клеточном уровне, сказал Цао Бинь.

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В общей сложности 761 пациент был включен в клинические испытания, которые будут проведены в ряде больниц Уханя, в том числе в больнице "Цзиньиньтань".

Тем временемколичество выздоровевших после заражения новым коронавирусом более чем в два раза превышает число погибших.

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Согласно последней информации, во всем мире выздоровели 1219 человек, погибли 565.

Ранее Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс., 563 человека умерли, на карантине в стране находятся свыше 186,3 тыс. человек.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Ряд государств эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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