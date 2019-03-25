Китай не является угрозой НАТО – Столтеберг

Генсек блока отметил, что Китай продвигается к границам Альянса в Европе, в Арктике, в Африке

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Китай не является угрозой НАТО – Столтеберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8cf/9a0/5c98cf9a0e6d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8cf/9a0/5c98cf9a0e6d1.jpg 2019-03-25T14:54:56+02:00 Другие страны Генсек блока отметил, что Китай продвигается к границам Альянса в Европе, в Арктике, в Африке

Североатлантический альянс не видит в Китае стратегическую угрозу безопасности блока, заявил 25 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью для BBC.

"Нет, мы не рассматриваем их как угрозу", — сказал он.

В то же время, Столтенберг отметил, что в Альянсе видят основанные на возрастающем влиянии Китая сложности и должны оценить последствия для безопасности военного блока.

"У НАТО нет никаких планов передвигаться в юго-восточную Азию, но, конечно, Китай приближается к нам в Европе, в Арктике, в Африке", — добавил он.

Напомним, ранее Столтенберг назвал наибольшим фактором риска для сохранения мира на планете на настоящий момент непредсказуемость отдельных государств

Кроме того, генсек НАТО выразил готовность блока отказаться от ядерного оружия, если Россия и Китай тоже согласятся на денуклеаризацию.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп не собирается отказываться от своей жесткой позиции в отношении Китая, который, по мнению хозяина Белого дома, для заключения торгового соглашения с Вашингтоном должен проводить структурные реформы.

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