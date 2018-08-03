Китай объявил о масштабных пошлинах на товары из США

Пошлины затронут американский импорт в Китай на 60 млрд долларов в год

Китай в пятницу опубликовал план ответа на торговые угрозы США, объявив о введении пошлин с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью около 60 млрд долларов в год.

Китайские меры будут введены, как только США реализуют свои угрозы, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее на этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру изучить вопрос и подготовить план введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов – по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Китай в ответ призвал США не заниматься шантажом в сфере торговли и не допустить дальнейшей эскалации торгового конфликта.

Напомним, Белый дом готовится расширить список товаров из Китая, облагаемых пошлинами в США, включив в него новые позиции на общую сумму в 200 млрд долларов, а ранее Дональд Трамп сообщал, что в перспективе США могут обложить повышенными таможенными пошлинами китайские товары на 500 млрд долларов.

6 июля США ввели 25-процентные пошлины на 818 наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год. Как заявил ранее американский лидер, такое решение было принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик/

По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего 500 млрд долларов в год.

В свою очередь в Пекине заявили, что дадут решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР.

Ранее США обвинили власти Китая в проведении политики "экономической агрессии", которая угрожает миру. Такое утверждение содержится в опубликованном докладе Белого дома "Как экономическая агрессия Китая угрожает технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира". В то же время, ранее в МВФ заявляли, что США сами провоцируют мировую торговую войну.