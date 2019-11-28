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Китай отреагировал на американский закон о демократии и правах человека в Гонконге

28 ноября, 05:13

«Правительство и народ Китая выражают решительный протест», — указывается в документе

Китай выступает решительно против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконгеи считает такое поведение проявлением гегемонии в чистом виде. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД КНР.

"Подписание американской стороной так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге является серьезным вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также ничем не прикрытой гегемонией. Правительство и народ Китая выражают решительный протест", — указывается в документе.

В заявлении сказано, что своими действиями американская сторона "пренебрегает фактами, выдает белое за черное, калечит невинных граждан, попирает верховенство закона". Как подчеркивается, основная цель США — "подорвать процветание и стабильность в Гонконге, а также принцип "одна страна — две системы".

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"Мы хотим сообщить американской стороне, что дела в Гонконге являются внутренними делами Китая и что любое иностранное правительство и внешние силы не имеют право вмешиваться. Этот законопроект лишь сделает жителей Китая и соотечественников в Гонконге более осведомленными о зловещих намерениях и гегемонии Соединенных Штатов. Замысел американской стороны обречен на провал", — говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что "решимость китайского правительства противостоять любому вмешательству внешних сил в дела Гонконга и приверженность принципу „одна страна — две системы" непоколебимы". "Мы призываем американскую сторону не упрямиться, иначе китайская сторона непременно примет контрмеры. И всю ответственность за это будут нести США", — говорится в сообщении МИД.

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Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Ранее президент США подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Одобренная ранее обеими палатами Конгресса США законодательная инициатива требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека. Помимо этого, американский лидер подписал закон, запрещающий экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг, направленный на обеспечение того, чтобы американские спецсредства для разгона демонстрантов не использовались местными правоохранителями.

Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

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Китай США протесты Гонконг закон

Источник: ТАСС

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