Китай первым получит вакцину от коронавируса: вирусолог из США объяснил почему

Речь идет не только о получении вакцины, но и возможности производить миллионы доз

Китай станет первой страной, которая сумеет получить вакцину от нового коронавируса. Такое мнение озвучил вирусолог Флориан Краммер из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai, пишет издание Pais.

"Я думаю, что КНР станет первой страной, кто получит вакцину, и, вероятно, получит ее этой осенью/ Я так считаю, потому что страна запустила процесс очень быстро, и ее регулирующие органы хоть и не менее строгие, но у них есть способ ускорить процесс утверждения (вакцины). Агентства в США и Европе могут потратить больше времени, но, вероятно, они будут готовы к концу года или началу 2021 года", – сказал он.

Вирусолог уточнил, что речь идет не только о получении вакцины, но и возможности производить миллионы доз.

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"Только в такой стране, как Испания, могут потребоваться около 100 млн вакцин, поскольку, возможно, будут нужны две дозы на человека, как в случае с большинством известных нам вакцин. Вероятно, некоторые люди не смогут получить к ней доступ до конца 2021 года", - сказал Краммер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии COVID-19.

Напомним, в США посчитали, сколько Китай "должен" заплатить миру за коронавирус.

Согласно последним данным, в мире подтверждено 5 118 416 случаев заражения коронавирусом, умерли 333 212 человек.

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