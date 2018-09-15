Китай поддержал антироссийские санкции

Китайские банки, ссылаясь на антироссийские санкции США и Евросоюза, отказываются проводить транзакции с участием компаний РФ. Об этом рассказал глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов.

"Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований", — подчеркнул Данилов.

По его словам, существующая финансовая структура "в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса".

Также Владимир Данилов подчеркнул, что количество транзакций в рублях и юанях продолжает увеличиваться, но большая их часть по-прежнему осуществляется в долларах.

Напомним, Европейский Союз еще на полгода продлил санкции, наложенные на Россию в связи с агрессией в отношении Украины. Соответствующее решение было принято Европейским советом 13 сентября. Европейские санкции касаются 155 физических лиц и 44 организаций и предполагают заморозку активов и ограничения в передвижениях.

Кроме того, в Лондоне пообещали добиваться расширения действующих санкций против России.

Также в июне текущего года ЕС уже продлил запрет на инвестиции в Крым. Они включают в себя запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров и европейские инвестиции.