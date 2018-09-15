Китай поддержал антироссийские санкции

Сегодня, 10:27

В КНДР начали отказывать клиентам российских банков в обслуживании платежей

Фото: AFP
Фото: AFP

Китайские банки, ссылаясь на антироссийские санкции США и Евросоюза, отказываются проводить транзакции с участием компаний РФ. Об этом рассказал глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов.

"Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований", — подчеркнул Данилов.

По его словам, существующая финансовая структура "в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса".

Также Владимир Данилов подчеркнул, что количество транзакций в рублях и юанях продолжает увеличиваться, но большая их часть по-прежнему осуществляется в долларах.

Напомним, Европейский Союз еще на полгода продлил санкции, наложенные на Россию в связи с агрессией в отношении Украины. Соответствующее решение было принято Европейским советом 13 сентября. Европейские санкции касаются 155 физических лиц и 44 организаций и предполагают заморозку активов и ограничения в передвижениях.

Кроме того, в Лондоне пообещали добиваться расширения действующих санкций против России. 

Также в июне текущего года ЕС уже продлил запрет на инвестиции в Крым. Они включают в себя запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров и европейские инвестиции.
США, банки, валюта, Европейский Союз, санкции против России
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

Россию ждут новые "чрезвычайно жесткие санкции" США

13 Сентября, 18:56

В Госдепартаменте напомнили об условиях, при которых Америка согласна снять с России санкции

Бизнес

Фото: Flickr/Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

Санкции не снимут: суд ЕС отказал российским банкам и компаниям

13 Сентября, 13:21

Суд в Люксембурге посчитал невозможным аннулировать санкции
Загрузка...

Евросоюз

Европейский Союз продлил санкции против России

13 Сентября, 10:18

Санкции касаются 155 физических лиц и 44 организаций и предполагают заморозку активов и ограничения в передвижениях

Экономика

фото AFP

Украина присоединилась к решению Совета ЕС о продлении санкций против России

1 Сентября, 03:53

Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами
Загрузка...