Китай пообещал 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса

Средства будут направлены на борьбу с коронавирусом и его последствиями

Китай в течение двух лет будет предоставлять пострадавшим от коронавируса COVID-19 странам помощь в размере 2 млрд. долларов. В первую очередь поддержка коснется развивающихся стран.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходящей в формате видеоконференции, сообщает Синьхуа.

"Китай будет в течение двух лет предоставлять международную помощь на сумму 2 млрд долл. США, направленную на поддержку странам, пострадавшим от эпидемии, прежде всего развивающимся, в их борьбе с коронавирусом и возобновлении социально-экономического развития", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, когда для этого наступит подходящий момент, примет решение, каким образом добиться от Китая компенсаций за пандемию коронавируса COVID-19.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил: существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств искусственного создания COVID-19 в лаборатории в Китае на данный момент нет.

В свою очередь Китай заявил, что поддержит создание комиссии под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки "глобального ответа" на коронавирус, но после "окончания эпидемии". Пекин отреагировал на давление Запада, особенно со стороны США и Австралии, по расследованию вспышки в Китае в конце прошлого года.

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