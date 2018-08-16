Китай презентовал луноход для обратной стороны Луны

Сегодня, 03:45

Луноход представляет собой блок прямоугольной формы на шести колесах с двумя раздвижными солнечными панелям

Фото: Day.Az
Фото: Day.Az

Китай продемонстрировал в среду журналистам фотографии своего нового лунохода, который планируется доставить в этом году на обратную сторону Луны с помощью космического аппарата "Чанъэ-4", – передает ТАСС.

Судя по изображениям, передает агентство Синьхуа, луноход представляет собой блок прямоугольной формы на шести колесах с двумя раздвижными солнечными панелями. Его длина – 1,5 метра, ширина – 1 метр и высота – 1,1 метра.

Как сообщил главный инженер китайской лунной программы У Вэйжэнь, это пока еще безымянное самодвижущееся устройство в целом повторяет внешний вид своего предшественника – лунохода "Юйту" ("Нефритовый заяц"), который был доставлен на поверхность естественного спутника Земли с помощью аппарата "Чанъэ-3" 14 декабря 2013 года, а в январе следующего года из-за неисправностей "переведен в режим сна".

У новой версии китайского лунохода будут "изменяемые части и варьируемая конфигурация загрузки", что должно помочь ему "справиться со сложным рельефом местности и особенностями изучаемых объектов", заявили на презентации специалисты. Спускаемый модуль аппарата "Чанъэ-4" должен совершить мягкую посадку в район бассейна Южный полюс – Эйткен на обратной стороне Луны.

Комитет оборонной науки, техники и промышленности КНР объявил, что все желающие могут принять участие в конкурсе на лучшее имя для нового китайского лунохода. Участники конкурса могут направлять свои предложения по интернету в период с 15 августа по 5 сентября. Результат будет объявлен в октябре. Победитель получит 3 тыс. юаней (около 440 долларов США) и будет приглашен на запуск аппарата к Луне.

Ранее сообщалось, что после прилунения аппарат установит связь с Землей через спутник-ретранслятор.

Напомним, Google заплатит 20 млн долларов за успешную миссию на Луне.

Также мы писали, что последний луноход прекратил работу. Луноходу удалось проехать около 114 метров и провести радарное исследование недр спутника Земли.
Китай, Луна, луноход

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