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Китай сделал жесткое заявление по Кашмиру https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 2019-08-06T15:23:00+03:00 Другие страны Пекин выражает серьезную обеспокоенность нынешней ситуацией в высокогорном регионе

Китай призвал Индию и Пакистан воздержаться от односторонних действий, которые могут привести к изменению статус-кво Джамму и Кашмира и усугублению напряженности в регионе. Об этом во вторник, 6 августа, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китайская сторона выражает серьезную обеспокоенность нынешней ситуацией в Кашмире. Позиция КНР по вопросу Кашмира ясна и последовательна. Этот вопрос является историческим наследием Индии и Пакистана", - сказала Хуа Чуньин, ее слова приводит сайт МИД КНР.

"Соответствующие стороны должны сохранять сдержанность и осторожность, особенно воздерживаться от односторонних действий, которые изменят статус-кво и усугубят напряженность", - указала официальный представитель ведомства.

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Она также отметила, что "Китай призывает Индию и Пакистан к мирному урегулированию спора путем переговоров и диалога в целях поддержания мира и стабильности в регионе".

Напомним, правительство Индии объявило в понедельник, 5 августа, о решении отменить статью 370 Конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Джамму и Кашмиром. При этом штат сохранит свой законодательный орган.

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Историческая справка. Первая индо-пакистанская война 1947-1949 гг. началась из-за спора о принадлежности штата Джамму и Кашмир. По итогам войны 1947—1949 годов Индия получила контроль над примерно 2/3 территории региона, остальная часть отошла Пакистану. Кашмирский конфликт привёл к возникновению напряжённости в отношениях между двумя странами, в целом сохраняющейся до сих пор.

Напомним, что ранее ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, один из которых упал на пакистанской территории.

Кроме этого, по меньшей мере один солдат армии Индии и два военнослужащих ВС Пакистана убиты в результате перестрелки в Кашмире на линии контроля между двумя странами.

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