Китай скрывал данные о коронавирусе в начале эпидемии: стала известна причина

В январе в Ухане, откуда начал распространятся коронавирус, проводились важные политические встречи

Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski

Китайские власти в начале вспышки коронавируса замалчивали реальные данные о количестве зараженных. Такое мнение высказал эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джон Маккензи, передает Financial Times.

По его словам, замалчивание информации об увеличении случаев инфицирования могло быть связано с тем, что в январе в Ухане, от куда начал распространятся коронавирус, проводились важные политические встречи.

"Должно быть, возникало больше случаев (коронавируса), о которых нам не говорили. Думаю, некоторое время они пытались замалчивать эти данные из-за некоторых важных встреч, которые они проводили в Ухане, но думаю, что там был период очень плохой отчетности или очень плохой связи", - сказал Маккензи.

Ранее сообщалось, что китайские власти наказали доктора, который первым забил тревогу из-за коронавируса.

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Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тыс. человек, погиб 491 житель.

Среди провинций по-прежнему первое место по количеству зараженных занимает Хубэй (16,6 тыс. заболевших), где скончались 479 человек.

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Тем временем в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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