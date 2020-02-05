Китай скрывал данные о коронавирусе в начале эпидемии: стала известна причина

Китайские власти в начале вспышки коронавируса замалчивали реальные данные о количестве зараженных. Такое мнение высказал эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джон Маккензи, передает Financial Times.
По его словам, замалчивание информации об увеличении случаев инфицирования могло быть связано с тем, что в январе в Ухане, от куда начал распространятся коронавирус, проводились важные политические встречи.
"Должно быть, возникало больше случаев (коронавируса), о которых нам не говорили. Думаю, некоторое время они пытались замалчивать эти данные из-за некоторых важных встреч, которые они проводили в Ухане, но думаю, что там был период очень плохой отчетности или очень плохой связи", - сказал Маккензи.
Ранее сообщалось, что китайские власти наказали доктора, который первым забил тревогу из-за коронавируса.
Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тыс. человек, погиб 491 житель.
Среди провинций по-прежнему первое место по количеству зараженных занимает Хубэй (16,6 тыс. заболевших), где скончались 479 человек.
Тем временем в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.
Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.
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