Китай снова "атакует" коронавирус: где обнаружили новые случаи

Китай, где вакцину от коронавируса уже тестируют на людях, растет число зараженных коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки, 19 июля, в Поднебесной COVID-19 диагностировали у 35 человек.

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Как рассказали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, у 22 зараженных болезнь протекает в активной форме, а у еще 13 симптомов не было. Из активных случаев 17 зафиксировали внутри страны, все – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще пять "активных" и четыре бессимптомных больных приехали из-за границы.

Что касается китайских территорий вне материковой части, то там обнаружили 109 новых случаев заболевания: 108 в Гонконге и один на Тайване.

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Ранее мы сообщали, что власти Китая ввели режим строгой изоляции из-за новых случаев COVID-19 в уезде Аньсинь провинции Хэбэй, где проживают около 500 тыс. человек.

Также напомним, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что завершение пандемии коронавируса пока не просматривается, а заболеваемость ускоряется.

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