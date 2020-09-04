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Китай снова атакует коронавирус: все случаи "импортированы"

4 сентября, 06:11

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

За предыдущие сутки было выявлено 23 случая заражения

За минувшие сутки в Китае, который уже вовсю вакцинирует медиков от коронавируса, выявлен 51 новый инфицированный COVID-19: 25 больных в активной форме и 26 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы".

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Об этом заявил Госкомздрав КНР, – сообщает "Интерфакс".

Летальных исходов нет. За предыдущие сутки было выявлено 23 случая заражения: 11 активных и 12 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зафиксировано 85 102 активных случая заражения, из которых 2 553 ввозных.

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На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено восемь новых случаев заболевания, все – в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 373 больных с коронавирусом: в Гонконге – 4 838 (94 случая смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 489 (семь случаев смерти).

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Ранее стало известно, что Китай готовится запустить в продажу вакцину от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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