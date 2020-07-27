Китай снова испытал самый большой самолет-амфибия в мире: видео

Крупнейший в мире самолет-амфибия – представленный в 2016 году китайский AG600 "Куньлун" – впервые совершил полет над морской акваторией.

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Как сообщает Xinhua, испытания самолета проходили на его четвертый "день рождения" – 26 июля возле мыса Туаньдао в восточно-китайской провинции Шаньдун.

Предполагается, что эти испытания заложили основы для следующих этапов летных испытаний самолета над морем и проверки его характеристик.

Видео: Reuters Видео: Reuters

AG600 является собственной разработкой КНР и был создан государственной авиастроительной корпорацией AVIC. Его разработка длилась семь лет.

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Максимальный взлетный вес самолета-рекордсмена — 53,5 тонны. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями WJ6 взлетной мощностью по 5,1 тысячи лошадиных сил, а также перевозить до 50 человек и находиться в воздухе до 12 часов.

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По официальной версии Пекина он предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Свой первый полет в Китае AG600 совершил в 2017 году.

А в в октябре 2018 года завершились другие испытания гиганта – "Куньлун" впервые взлетел с воды.

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