Китай сотрясло сильное землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 30 км к юго-востоку от города Юйси

Подземные толчки магнитудой 5 были зафиксированы в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, – пишет ТАСС.

По его данным, землетрясение было зафиксировано в 01:44 по местному времени в воскресенье. Очаг залегал на глубине 7 км в уезде Тунхай, эпицентр находился в 30 км к юго-востоку от города Юйси (2,3 млн жителей). К настоящему времени в этом районе зафиксировано более 60 афтершоков.

По данным Центрального телевидения Китая, по меньшей мере пять человек получили ранения. Зафиксированы повреждения нескольких зданий, местные власти оценивают полный ущерб от удара стихии.

Напомним, в Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, возможно возникновение цунами. Позже стало известно, что число погибших от землетрясения в Индонезии возросло на несколько десятков человек.

Не так давно в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6, 0. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.

А в результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек. В районе землетрясения работают экстренные службы и медики.